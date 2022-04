Harmonie Sint-Cecilia organiseert warmste repetitie ten voordele van Hachiko vzw

De opbrengst van de consumpties in de bar van de warmste receptie wordt telkens geschonken aan een goed doel. “Wegens de corona-maatregelen die in december nog van kracht waren, was de organisatie van dit evenement niet mogelijk en werd het wat uitgesteld. In maart waren we allemaal al wat vrijer en kon ook de harmonie haar activiteiten volledig hervatten met onder meer dit intern evenement”, zegt Bram Meeuw, bestuurslid Kon. Poperingse harmonie Sint-Cecilia.