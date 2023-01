Habitat heeft nu ook kantoor in Poperinge: “Mensen kunnen rekenen op persoonlijke aandacht bij aankoop woning”

“Het vergde enkele maanden zoekwerk om een juiste locatie te vinden, maar ondertussen is het contract voor ons eerste satellietkantoor getekend”, zegt makelaar Jason Patteeuw, die zelf in Poperinge woont. Het nieuwe kantoor is te vinden in de Gasthuisstraat 68 in Poperinge. “Het kantoor ligt in het hart van de stad en is goed bereikbaar voor iedereen die op zoek is naar een mooie woning of een investeringspand. Ons Team Poperinge bestaat uit ervaren makelaars. We staan klaar om mensen te helpen bij vastgoedvragen en behoeften.” Habitat doet onder andere aan huisverkoop, -verhuur, -aankoop en -beheer. “We bieden advies en begeleiding bij de aankoop of verkoop van investeringspanden”, aldus Jason. “Onze klanten kunnen rekenen op persoonlijke aandacht, professioneel advies, een efficiënte afhandeling en een out-of-the-box aanpak.” Dat laatst vertaalt zich volgens de makelaar in het gebruik van innovatieve en creatieve methoden om huizen te verkopen of te verhuren. Hatibat telt op sociale media al meer dan 25.000 volgers.