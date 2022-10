Haal alles uit je leven als single, met tien tips van ervaringsdeskundige Fien (37): “Tien jaar vrijgezel zijn, dat heb ik positief leren bekijken”

Roesbrugge Dode IJzerpad wordt in ere hersteld: “Infra­struc­tuur heeft zijn beste tijd gehad”

De infrastructuur van het Dode IJzerpad in Roesbrugge is in slechte conditie. Stad Poperinge wil met hulp van Regionaal Landschap Westhoek het brugje herstellen en bijkomende rustpunten voorzien.

27 september