Gratis zonnecrème op Poperingse sportzone: “Een kinderhuid is dunner en extra gevoelig”

Gevaar

Niet enkel kinderen moeten hun huid smeren, ook volwassen moeten zich beschermen. “Maar een kinderhuis is dunner en dus extra gevoelig”, verduidelijkt de schepen. “Als een kind zonnebrand oploopt, is dat doorgaans een pijnlijke affaire, maar de roodheid verdwijnt snel – in tegenstelling tot het risico op huidkanker. Dat risico blijft levenslang verhoogd voor een kind dat ooit zonnebrand opliep. Het gevaar speelt niet alleen tijdens de grote vakantie, maar in de hele periode van april tot eind september, maanden waarin ook veel toernooien en sportkampen worden georganiseerd. De zon bereikt haar hoogste punt rond 21 juni, wat betekent dat april en mei haast even risicovol zijn als juli en augustus, te meer doordat de huid in de lente nog bleek is van de winter.”