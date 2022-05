Goeste pakt uit met producentenavond en zet smaakmakers in de kijker

Zoveel mogelijk mensen bereiken met hun passie voor lokaal lekkers en de korte keten, dat wil ijs-en eethuis Goeste doen. “We hebben enerzijds de Goeste Boetiek waar we niet alleen ons eigen ijsmerk l’Héritage aanbieden, maar ook tal van andere streekproducten. Anderzijds hebben we ons eethuis waar we werken met een volledig lokale kaart. Met de producentenavond schuif je mee aan tafel met enkele van onze smaakmakers. Onze smaakmakers zijn onze producenten die elk op hun eigen manier een uniek product op de markt hebben gebracht”, klinkt het bij zaakvoerder Bart Mostaert.

Aangepast menu

De Struise Brouwers en Slagerij Leuridan kwamen tijdens een vorige producentenavond al langs. “Onze deelnemers waren enthousiast over de aanpak, het concept en hoe gezellig de avond verliep. Er zaten ook enkele verrassingen in de avond verwerkt en dat werd gesmaakt. Letterlijk en figuurlijk.” Reserveren gebeurt via www.goestepoperinge.be of door te mailen naar info@goestepoperinge.be. De producentenavond kost 48 euro per persoon (excl. dranken). Voor de aangepaste dranken betaal je 18 euro per persoon.