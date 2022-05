‘Girls Night Out’ met Matteo Simoni en Conner Rousseau voor het goede doel

Een ‘Girls Night Out’ voor het goede doel organiseren en daarbij lokale handelaars uitnodigen. Matteo Simoni en Conner Rousseau zijn alvast fan, want op zaterdag 14 mei komen ze het vrouwelijk volk in jeugdcentrum De Kouter in Poperinge verwelkomen. “Dames van 0 tot 99 jaar zijn welkom op de ‘Girls Night Out’”, lacht organisator Jeroen Crombez van JC-Events. “Wij willen zeker geen mensen discrimineren, dus stel dat bepaalde heren of X geslacht graag eens Conner of Matteo zouden willen ontmoeten of interesse hebben in de vooropgestelde producten, dan zijn deze ook zeker welkom. Natuurlijk zal tijdens het shopmoment het merendeel van de aanwezigen wel dames zijn. Vanaf 21 uur zijn de heren ook welkom voor de afterparty.De bedoeling is om bij een succesvolle editie in de toekomst ook een ‘Boys Night Out’ te organiseren. Daarna zou er afwisselend gewerkt worden.

Organisator Jeroen Crombez is ook één van de stuwende krachten achter Highlight Festival. “In 2014 richtte ik samen met Lennert Vintevogel ‘Cromvine Events’ op. In 2017 kwam de samenwerking tot stand met Jordy Bequoye en Niels Pierpont. Cromvine werd uitgebreid naar een vierkoppige samenwerking. Sinds 2018 staan wij in voor volledige ontwikkeling en productie van Highlight Festival”, vertelt Jeroen. “In 2021 werd het tijd om een eigen individueel project op te starten en dat werd JC-Events. Met dit bedrijf willen wij mensen begeleiden en helpen bij hun opbouw van een event. We staan klaar om hen te ondersteunen bij tal van onderdelen: line-up, verhuur van materiaal, ondersteuning qua personeel, wij kunnen oplossingen aanbieden voor elk organisatorisch eventprobleem. Ook doen we met JC-Events eigen projecten, niet de typische events, maar steeds in het teken van vernieuwing. Niet de casual zaken, maar eerder de ‘out of the comfortzone’ en thema events. Ik wil graag eens een nieuwe wind laten waaien door de event scene in de Westhoek. Dit voor zowel jongeren als ouderen.

Quote Enkele jaren geleden verloor ik mijn beste vriend Simon Dequeker aan zelfdoding. Wij willen dit soort verlies niemand toewensen. Jeroen Crombez

Lokale handelaars

Acteur Matteo Simoni en Vooruit-voorzitter Conner Rousseau zorgen voor de ontvangst om 18 uur. “Matteo is een topacteur en gekend bij het brede publiek. Conner is dan weer een persoonlijke vriend van me. Wij werkten jarenlang samen aan zee. Hij in het vakantiecentrum De Barkentijn en ik als barman in bierhuis de Vismarkt, allebei in Nieuwpoort. Ook Conner was voor zijn politieke carrière actief als event manager. Dat Conner het Konijn in The Masked Singer bleek te zijn, is mooi meegenomen. Matteo en Conner zijn ook twee deftige mensen, dat scheelt natuurlijk ook”, lacht Jeroen.

De aanwezigen kunnen op de Girl’s Night Out gezellig shoppen bij 15 lokale handelaars. “Dit zijn zowel partners die reeds een fysieke winkel hebben, als mensen die een online webshop hebben. Mijn eigen vriendin, Marthe Vyvey, is begin dat jaar gestart met een online webshop ‘Mavy Jewels & Gifts’. Het was haar idee om dit event te organiseren. Ze vond de stap van online naar winkel te groot en vond dit het ideale middel om de talloze mensen uit de Westhoek met een online shop de mogelijkheid te bieden om hun producten eens fysiek tentoon te stellen aan het bredere publiek. Zij helpt mij dan ook met de organisatie hiervan”, aldus Jeroen.

Goed doel

Een deel van de opbrengst van de Girl’s Night Out gaat naar vzw ‘t Schildpad, een organisatie die instaat voor hulp aan jongeren met psychische problemen. “Enkele jaren geleden verloor ik mijn beste vriend Simon Dequeker aan zelfdoding. Simon was ook de persoon die me steeds hielp met de events op te bouwen en af te breken. Vzw ’t Schildpad is opgericht om jongeren uit de Westhoek te ondersteunen, die ook met deze problemen kampen. Na het verlies van Simon, ben ik uit een diep dal moeten kruipen. Het verlies als jonge twintiger was zo moeilijk te plaatsen en te verwerken. Telkens kwamen die typische ‘waarom’ vraag terug, maar ook de vraag of ik iets meer had kunnen doen. Wij willen dit soort verlies niemand toewensen, dus om vzw ‘t Schildpad te ondersteunen, proberen wij ook ons steentje bij te dragen zodat hopelijk niemand dit ooit nog hoeft mee te maken”, vertelt Jeroen.

Quote Conner Rousseau wou gratis langskomen, maar stelde wel voor of het geen goed idee zou zijn om een bijdrage te schenken aan een goed doel. Jeroen Crombez

Vrienden van Jeroen organiseren op zaterdag 21 mei het voetbaltornooi King’s Cup om Simon te herdenken. De opbrengst gaat naar het Rode Neuzen Fonds, om zo jongeren die het moeilijk hebben te steunen. “We speelden al lang met het idee om het goede doel te steunen en het was eigenlijk Conner die dit voorstelde. Aan een bekend persoon uitnodigen, hangt vaak ook een stevig prijskaartje. Conner wou gratis langskomen, maar stelde wel voor of het geen goed idee zou zijn om een bijdrage te schenken aan een goed doel. Aangezien zowel de partij ‘VOORUIT’ en ikzelf beiden zelfmoordpreventie belangrijk vinden, was de keuze snel gemaakt.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.