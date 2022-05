‘Girls Night Out’ met Matteo Simoni en Conner Rousseau steunt psychisch kwetsbare jongeren: “Verlies van mijn beste vriend was zware klap”

PoperingeJeroen Crombez organiseert op 14 mei een Girls Night Out in jeugdcentrum De Kouter in Poperinge, om psychisch kwetsbare jongeren te steunen. “In 2018 verloor ik mijn beste vriend Simon Dequeker (22), dat zou niemand mogen meemaken”, zegt hij. Op de Girls Night Out zijn alvast de Vlaamse acteur Matteo Simoni en Vooruit-voorzitter Conner Rousseau te gast.

Jeroen Crombez runt z’n eigen bedrijfje, JC-Events. Daarmee organiseert hij van tijd tot tijd evenementen. Hij speelde al een tijd met het idee om iets te doen voor het goede doel. Een deel van de opbrengst van de Girls Night Out schenkt hij aan vzw ‘t Schildpad, een psychotherapiepraktijk en vzw die zich inzet voor het emotioneel en mentaal welzijn van jongeren in Poperinge. “Enkele jaren geleden verloor ik mijn beste vriend Simon Dequeker (22) aan zelfdoding”, vertelt Jeroen. “Hij hielp me steeds tijdens events bij de opbouw en afbraak. Na het verlies van Simon ben ik uit een diep dal moeten kruipen. Die klap was zo moeilijk om te verwerken. Ik bleef me afvragen waarom dit gebeurd was en of ik iets meer had kunnen doen. Dat wens je niemand toe.”

Persoonlijke vriend

Op vrijdag 14 mei nodigt hij 15 handelaars uit de Westhoek uit naar het jeugdcentrum in Poperinge. “Dit zijn zowel partners die reeds een fysieke winkel hebben, als mensen die een online webshop hebben”, legt hij uit. “Mijn eigen vriendin, Marthe Vyvey, is begin dat jaar gestart met een online webshop ‘Mavy Jewels & Gifts’. Zij helpt mij met de organisatie.” Een leuke troef is dat Matteo Simoni en Vooruit-voorzitter Conner Rousseau present tekenen vanaf 18 uur. “Matteo is een topacteur en gekend bij het brede publiek. Conner is dan weer een persoonlijke vriend van me”, gaat Jeroen verder. “Wij werkten jarenlang samen aan zee. Hij in het vakantiecentrum De Barkentijn en ik als barman in bierhuis de Vismarkt, allebei in Nieuwpoort. Ook Conner was voor zijn politieke carrière actief als eventmanager.”

Iedereen welkom

Hoewel het gebeuren ‘Girls Night Out’ heet, wil de organisator zeker niemand discrimineren. “Stel dat er mannen of non-binaire mensen zijn die graag eens Conner of Matteo zouden ontmoeten, dan zijn ze natuurlijk ook welkom. Het winkelen zal minder aan hen besteed zijn, maar voor hen is er ook de afterparty vanaf 21 uur. Ik denk er trouwens over na om ook eens Boys Night Out te houden.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.

LEES OOK: