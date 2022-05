Gezocht: personeel middagtoezicht en opvang in basisscholen

PoperingeHet geschikt personeel of de nodige vrijwilligers voor het middagtoezicht en voor de ochtend- en avondopvang vinden, wordt alsmaar moeilijker voor scholen. Op vandaag probeert elke school op hun eigen manier de opvangmomenten ingevuld te krijgen. Poperings onderwijsschepen, Vlaams volksvertegenwoordiger en onderwijsspecialiste Loes Vandromme (CD&V) pleit voor een duidelijk kader voor scholen om deze opdracht in te vullen. Ook bij An Tillie, algemeen directeur KBRP, is het een gekend probleem.

“Het zijn versnipperde opdrachten en lange dagen. Dat gaat over enkele uren ’s morgens (vaak tussen 7 uur en 8.15 uur), over de middag (11.30 uur tot 13 uur) en enkele uren ’s avonds tot ongeveer 18 uur. Tussen de opdrachten is er geen ander werk en gaat die persoon naar huis. Aan een fulltime opdracht kom je nooit”, zegt An Tillie, algemeen directeur van de Katholieke Basisscholen Regio Poperinge. “Het hoort niet tot ons opdrachtenpakket, maar de maatschappij vraagt het wel. Zo goed als elke ouder werkt buitenshuis. Daarnaast moeten grootouders ook langer werken, waardoor ze niet kunnen bijspringen in de opvang van de kleinkinderen. We merken dat ca. 95% van de kinderen op school eet en dat was vroeger ook niet het geval.”

Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V) trekt aan de alarmbel en pleit voor een duidelijk kader voor scholen om deze opdracht in te vullen. “De ochtend- en avondopvang, maar ook het toezicht over de middag houden, is niet de taak van het lerarenkorps. Op het terrein blijkt het helemaal niet evident te zijn om medewerkers of vrijwilligers te vinden die op onhandige uren beschikbaar zijn.”

Volledig scherm Poperings onderwijsschepen, Vlaams volksvertegenwoordiger en onderwijsspecialiste Loes Vandromme (CD&V) pleit voor een duidelijk kader voor scholen om deze opdracht in te vullen. © Laurie Bailliu

Gezocht: vrijwilligers + medewerkers

Er zijn geen middelen vanuit de Overheid ter beschikking en scholen dienen dit ook zelf te bekostigen vanuit de werkingsmiddelen die voor onderwijs bedoeld zijn. “Daarnaast wordt een kleine tegemoetkoming aan de ouders gevraagd, maar dit is onvoldoende om de kosten te dragen. Bijvoorbeeld 0,95 cent per halfuur voor de voor- en naschoolse opvang en boterhamtaks over de middag. Stad Poperinge ondersteunt de scholen in de voor- en naschoolse opvang via IBO Hopsakee die ook de opvang voor en na school aanbiedt en aanvult. Ook Heuvelland en Vleteren springen bij, maar niet elke stad of gemeente heeft dat geluk”, vertelt Tillie.

“Bovendien botsen scholen tegen de wettelijke maximumbedragen die als vrijwilligersvergoeding mogen uitbetaald worden. Trouwe vrijwilligers die voor de nodige continuering zouden kunnen zorgen, haken daarom noodgedwongen af,” vult Vandromme aan. In Poperinge kunnen ze rekenen op enthousiaste en gepassioneerde vrijwilligers. “Daar zijn we heel dankbaar voor. Er zijn ook wijk-werkers die meedraaien. Via het stelsel wijk-werken kunnen werkzoekenden met een gebrek aan recente werkervaring tijdelijk werkervaring opdoen, maar dat kan slechts voor een jaar. Het gebeurt bijna wekelijks dat we een vaste medewerker verliezen omdat ze iets aantrekkelijkers vonden. Fulltime werk, betere uren.. Dat begrijpen we natuurlijk ook wel. Als er iemand uitvalt door ziekte hebben we ook een probleem”, legt Tillie uit.

Gedeelde verantwoordelijkheid

“Naast middagtoezicht en opvang, zouden deze mensen bijvoorbeeld kunnen ingezet worden in de kleuterklas. Extra hulp bij kinderzorg zou zeker ook welkom zijn, maar dat zou natuurlijk een grote stijging aan uren kinderzorg betekenen. Binnen KBRP helpen we ook actief meezoeken naar oplossingen. In onze Vrije Basisschool Klavertje Drie in Oostvleteren nemen we momenteel deel aan een 3 jaar durend project vanuit Agentschap Opgroeien in samenwerking met CEGO KU Leuven en VBJK . De doelstelling van het onderzoek is een betere afstemming en samenwerking tussen de plaatselijke crèche, het gemeentelijk opvanginitiatief en de school. Eén van de issues is een afstemming van de regelgeving en subsidiëring van de diverse overheden”, zegt Tillie. Op concrete oplossingen blijft het momenteel nog wachten. “Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van verschillende beleidsniveaus en -instanties waarbij de minister van onderwijs de lead moet nemen,” besluit Vandromme.