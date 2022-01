Gezin Leroy neemt afscheid van papa Geert (59), die leed aan jongdementie: “Kerstavond hebben we nog samen met hem gevierd”

Geert Leroy (59) stond gekend als een stille genieter. De ploegafgevaardigde van KFC Poperinge liep marathons en schakelde na een operatie aan de knie over tot wandelen met zijn echtgenote. In 2016 kreeg Geert de diagnose jongdementie. Hij was productiecontroleur bij maatwerkbedrijf Westlandia. Jongdementie wordt vaak verkeerdelijk als depressie of burn-out gediagnosticeerd, wat ook bij Geert het geval was. “De diagnose sloeg in als een bom, al waren we ook opgelucht dat we wisten wat papa had. Eigenlijk wisten we toen helemaal niet wat de diagnose inhield. Heel vlug is de spraak van papa weggevallen. Communiceren ging van in het begin moeilijk”, zegt zoon Tim Leroy (26).