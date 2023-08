Eerste regenbui op Festival Dranouter: “We hebben het hier al erger meegemaakt”

Op Festival Dranouter gingen zaterdag even na 15 uur, tijdens het concert van Jan De Wilde met Ypriana, de hemelsluizen goed open. Na nog geen 10 minuten was de stortbui echter al voorbij. Voor veel bezoekers kwam de bui niet als een verrassing, want ze hadden zich goed voorbereid.