Bierclub richt maïsdool­hof in: “Loop verloren in ons LaBIERint”

Nog tot 5 september kan je in Reningelst tijdens het weekend verloren lopen in een maïsdoolhof in de vorm van hoppebellen. Het LaBIERint is een initiatief van Bierclub Zoetendaal Reningelst. “Onze zomerbar focust op bieren gebrouwen met Poperingse hop.”