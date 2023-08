Wat te doen in het zuiden van West-Vlaanderen op 15 augustus? Van Ketnet Zomertoer tot Afghaanse documentai­re

Op 15 augustus vieren we Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart en dat betekent voor vele mensen ook een dagje vrijaf. Heb je nog geen plannen en heb je zin om daar verandering in te brengen? Geen zorgen, want er valt van alles te beleven in het zuiden van West-Vlaanderen. Wij vonden zeven leuke uitstapjes in de regio. Van een springkastelendorp in Poperinge tot de Summer Challenge in Tielt: er is voor ieder wat wils.