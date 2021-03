Geert (58) lijdt aan jongdementie, gezin getuigt in documentaire: “Papa wandelde 5 jaar geleden 30 km, nu kan hij met moeite stappen”

“Mijn vader was een rustige en brave man. Ik heb hem nooit kwaad gezien”, vertelt Tim Leroy (25). “Als papa was hij heel betrokken. Hij bracht ons altijd naar het voetbal. Papa was er altijd graag bij, maar hij was de stille genieter. Toen we jonger waren, ging hij vaak lopen. Marathons zelfs, maar na een knieoperatie ging dat niet meer. Daarna ging hij veel wandelen met mama, dat was echt hun ding.”