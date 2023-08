Gebouw zorginstelling vat vuur: 4 agenten en 55 bewoners met beperking bevangen door rook

In het gebouw van de Polikliniek langs de Oostlaan in Poperinge is in de nacht van donderdag op vrijdag een uitslaande brand ontstaan. In het gebouw verblijven 55 mensen met een beperking. Verschillende onder hen en vier agenten raakten bevangen door de rook. Er vielen geen zwaargewonden.

Iets na 3 uur vannacht is een brand ontstaan in een studio op de eerste verdieping van het voormalig Mariaziekenhuis in Poperinge. Het gebouw wordt op dit moment gebruikt als polikliniek op het gelijkvloers, het huisvest de kunstacademie en dient als verblijfplaats voor een 55 bewoners van De Lovie. De vzw ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking in de ruime Westhoek.

De brand ontstond achteraan het gebouw in een studio van een van de bewoners. De brandweer werd opgeroepen voor een uitslaande brand. Die brand was omstreeks 5 uur onder controle en iets later ook geblust. “Vooral op de eerste verdieping is er erg veel rookhinder”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) die ter plaatse kwam.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De schade aan de studio in het gebouw is groot. © Alexander Haezebrouck

Medisch interventieplan

Het medisch interventieplan werd afgekondigd waardoor de hulpdiensten massaal ter plaatse kwamen. Alle bewoners werden zo snel mogelijk geëvacueerd. Rond 5.45 uur waren alle aanwezigen uit het gebouw. “Zij werden opgevangen in het naastgelegen woonzorgcentrum", zegt de burgemeester. “Ook de bewoner van de bewuste studio kon het gebouw veilig verlaten. Het gaat allemaal om mensen met een beperking.”

KIJK. Burgemeester Poperinge bij HLN LIVE: “Brand waarschijnlijk uitgebroken in kamer van bewoner”

Omdat de bewoners tijdens hun evacuatie door de rook moesten gaan om het gebouw te verlaten, worden ze allemaal overgebracht naar het ziekenhuis. Ze worden verspreid over de ziekenhuizen in Ieper, Kortrijk en Rumbeke. Ook vier agenten liepen een lichte rookintixociatie op toen ze hielpen bij het evacueren van de bewoners.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm © Alexander Haezebrouck

Hoe de brand precies is ontstaan is voorlopig nog niet duidelijk. Er is een deskundige van het parket aangesteld om de precieze omstandigheden te onderzoeken. “De brand ontstond in de woonruimte van een bewoner, in de omgeving van het bed. Maar hoe het vuur precies ontstond is nog niet gekend”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) in HLN Live.

Zware schade

De schade van de brand is erg groot. “Het woongedeelte van de eerste verdieping is volledig uitgebrand”, aldus de burgemeester. “Op de rest van die verdieping is er zware rookschade. Ook andere verdiepingen zijn getroffen. Beneden is er vooral waterschade, boven rookschade. Daar zal de komende dagen vooral poetswerk zijn, maar ook alle aanwezige medische apparatuur zal opnieuw getest moeten worden.”

Voor de bewoners die het ziekenhuis mogen verlaten, wordt door de zorginstelling De Lovie een gepaste noodopvang voorzien. “We zoeken voor hen naar leegstaande bedden in de eigen instelling en in woonzorgcentra in de buurt. We willen de bewoners zo snel mogelijk weer in hun vertrouwde omgeving brengen, maar dat zal de eerste dagen of weken niet mogelijk zijn”, zegt burgemeester Dejaegher.

KIJK. Brandweer Westhoek over brand in zorginstelling: “Het gebouw was gehuld in hevige rookontwikkeling”

Lees ook:

Volledig scherm Uitslaande brand in zorginstelling Poperinge. © Alexander Haezebrouck © Alexander Haezebrouck

Brandtoren Kalmthoutse Heide krijgt camera met artificiële intelligentie om rookpluimen te detecteren: “Vrijwilligers zijn onvervangbaar, maar een permanent oog kan nooit kwaad”

Volledig scherm Uitslaande brand in zorginstelling Poperinge. © Alexander Haezebrouck © Alexander Haezebrouck

Volledig scherm Uitslaande brand in zorginstelling Poperinge. © Alexander Haezebrouck

Volledig scherm Uitslaande brand in zorginstelling Poperinge. © Alexander Haezebrouck