Galerie de Queeste Art toont werken van Godfried Vervisch en schuwt daarbij het naakt niet: “Hopelijk volgt de Sint-Maartenskerk ons voorbeeld”

WatouDirk (70) en Theun (41) Vonckx van de galerie De Queeste Art in Watou stellen in augustus enkele naaktschilderijen tentoon van de Ieperse schilder Godfried Vervisch. De galeriehouders reageren daarmee op het feit dat het werk de ‘Kruisafname’ van die kunstenaar nu al jaren in een hoekje van de Sint-Maartenskerk staat te verkommeren. “Een lokale schilder met zoveel talent verdient te worden getoond.”

“Een affront voor een meester als Godfried, een van de belangrijkste schilders in onze provincie.” Zo reageren galeriehouders en curatoren Dirk en Theun Vonckx uit Watou op het feit dat een schilderij van Ieperse schilder Godfried Vervisch (1930 - 2014) nu al jaren staat te verkommeren achter het altaar van een kapel in de Sint-Maartenskerk in Ieper. Op het werk de ‘Kruisafname’ staat een poedelnaakte Christus afgebeeld en dat zou voor enkele leden van de kerkgemeenschap te aanstootgevend zijn om het schilderij op te hangen in de kerk. Volgens de voorzitter van de kerkfabriek, Alexander Declercq, is het naakt niet de voornaamste reden dat het schilderij niet wordt getoond. “Het gaat om een groot werk en je moet daar plaats voor hebben”, klinkt het. Desalniettemin vindt Dirk Vonckx dat het werk niet het respect krijgt dat het verdient.

Pornografie

“Ik heb Godfried zeer goed gekend in verschillende omstandigheden”, vertelt de galeriehouder. “Als jonge knaap van 16 jaar schreef ik gedichten. Een van mijn vrienden verkocht een exemplaar van mijn bundel aan Godfried, die toen les gaf aan de academie in Ieper. Nadat hij mijn schrijfsels had gelezen, wilde hij mij zien. Op die manier ben ik in contact gekomen met hem. Later werkten we veel samen.” Dirk Vonckx herinnert zich nog dat hij de ‘Kruisafname’ onder ogen kreeg in het atelier van de kunstenaar. “Je hebt al een vergrootglas nodig om het blote geslachtsdeel van Christus te zien. Pas op, ik vind het lovenswaardig dat de kerk dit werk aankocht, het is alleen jammer dat niemand het te zien krijgt. Je kan hier toch moeilijk spreken van pornografie, het heeft het niets mee te maken.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De 'Kruisafname' van Godfried Vervisch staat in de Sint-Maartenskerk in Ieper, maar niemand krijgt het werk te zien. © Henk Deleu

“De kerk heeft een werk in handen van een kunstenaar uit Ieper met een enorm talent en dan zetten ze het in een hoekje”, zucht Vonckx. “Sorry, maar ik vind dat jammer. Ze kunnen het schilderij toch elders ophangen, ik denk bijvoorbeeld aan het Museum voor Moderne Religieuze Kunst in de basiliek van Koekelberg.”

Fred Bervoets

Volgens Dirk Vonckx is Vervisch een ferm onderschatte artiest. “Mocht hij in Antwerpen hebben gewoond, dan had hij een statuut als Fred Bervoets. Het was een heel getalenteerd iemand. Het was echter geen gemakkelijke man. Hij begon zijn loopbaan met het schilderen van landschappen. Later ontwikkelde hij een eigen stijl en maakte hij zelfportretten. Mensen die een landschap van hem hadden, kochten wellicht niets meer van zijn latere werk (lacht). Men vond dat hij ‘lelijkaards’ portretteerde. De laatste jaren raakte de kunstenaar wat in de vergetelheid.”

“Het is best dat Godfried dit niet meer hoeft mee te maken, want hij was eigenlijk een gelovig mens”, vervolgt Dirk. “De kerk als instituut interesseerde hem niet, maar hij geloofde wel. We maakten daarover regelmatig ruzie. Ik ben een atheïst en hij kon niet begrijpen dat iemand niet in god geloofde. We discussieerden daar over en als Godfried een pintje had gedronken werd hij daarbij heel agressief tegen mij, iets wat ik wel geestig vond.”

Zomertentoonstelling

Als reactie op de zaak rond de ‘Kruisafneming’ zal de kunstgalerie, die partner is van het kunstenfestival Watou 2022, werken van Godfried Vervisch tonen tijdens de zomertentoonstelling in augustus. “En we schuwen daarbij het naakt niet!” De tentoonstelling opent op 13 augustus en loopt tot 11 september. De galerie is open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14u tot 18u. Ingang is gratis.

