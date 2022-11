Ga terug in de tijd tijdens ‘Back to the 80's’ in JC Den Couter

Poperinge Uit bevraging blijkt hoge tevreden­heid over zwembad Poperinge: “8,32 op 10, terwijl het Vlaams gemiddelde 7,52 is”

Gebruikers van het sport- en recreatiebad De Kouter in Poperinge zijn over het algemeen best tevreden over het zwembad in hun stad. Vooral de infrastructuur, hygiëne en het personeel scoren hoog. Op vlak van communicatie kan het dan weer beter. “Een zwembad runnen is geen evidente zaak, ik ben dan ook blij met het resultaat”, aldus schepen van sport Klaas Verbeke (CD&V).

31 oktober