Fransman 2 jaar naar de gevangenis nadat 14-jarig meisje hem wegjaagt tijdens inbraak: “Inbreken is voor die man de normaalste zaak van de wereld”

Franse inbreker die verjaagd werd door 14-jarig meisje, probeert rechter vandaag te overtuigen: “Ik doe toch niemand kwaad?”

Met de scooter ging hij de baan op, op zoek naar huizen waar hij binnen kon breken. Tot H.O. (60) uit Rijsel een woning binnendrong in Watou, en daar oog in oog kwam te staan met een 14-jarig meisje. Vandaag riskeert hij voor in totaal vier feiten in de Westhoek een celstraf van twee jaar. En de vraag is of de rechter zich mild zal tonen na een schouwspel vol zelfbeklag tijdens een eerdere zitting.