Frank Neuville (51), PR-manager Marktrock Poperinge, overleden

Frank, ‘Ghery’ voor de vrienden, Neuville is op donderdag 10 maart bij hem thuis rustig ingeslapen. Hij werd geboren op 24 juni 1970. Frank was de echtgenoot van Joke Demeyer en papa van Anna en Julia. In Poperinge was Frank gekend als de woordvoerder van Marktrock Poperinge. “Het is met heel veel pijn in het hart dat we donderdagmorgen afscheid hebben moeten nemen van onze PR-manager. Frank werkte steeds met hart en ziel mee om de perfecte Marktrock klaar te stomen voor jong en oud”, meldt voorzitter Bart Decrock, in naam van het voltallige bestuur van Marktrock Poperinge. Frank hield voor Marktrock Poperinge contact met de artiesten en de pers. “Er werd in juni 2021 kanker vastgesteld bij Frank, waardoor hij helaas maar een korte periode aanwezig kon zijn op de 34ste editie van Marktrock Poperinge in augustus 2021. Eind september ging het terug de goede kant op en Frank begon met volle goesting en positieve gedachten met het contacteren van groepen en bands voor de 35ste feesteditie voor Marktrock Poperinge 2022. Helaas werden er een beetje later uitzaaiingen ontdekt en moest Frank terug voor chemo. Ook hier was er hoop en kwam er een positief bericht dat de chemo aansloeg. Helaas was Frank niet meer fysiek sterk genoeg om de zware behandelingen tegen de kanker te verslaan.”