Filmmozaïek wordt Ciné Ghybe: “Nog meer focus op topfilms, nog meer aandacht op beleving”

PoperingeHet filmaanbod van Poperinge zit in een nieuw jasje en heet nu Ciné Ghybe. De stad werkt samen met verschillende Poperingse verenigingen die meehelpen het programma samen te stellen. Op 31 oktober zijn er in het teken van Halloween 3 griezelfilms te bekijken.

De dienst Cultuur werkt samen met Poperingse verenigingen voor de samenstelling van het programma. KWB Poperinge bijt op vrijdag 30 september de spits af met twee vertoningen van het biografische drama Spencer, over het leven van prinses Diana (gespeeld door Kristen Stewart) in de vroege jaren ’90. Het Willemsfonds kiest voor de film King Richard op dinsdag 11 oktober. De film volgt Richard Williams (gespeeld door Will Smith), de volhardende vader van twee van de grootste atleten aller tijden die de wereld van het tennis uiteindelijk voorgoed zullen veranderen. Het Sociaal huis toont op maandag 17 oktober, op de Dag van Verzet tegen Armoede, de kortfilm Take good care of my baby. Aansluitend volgen enkele getuigenissen.

Gezinsbond

De Sint-Stanislasspeelschaar kiest in thema voor de muziekfilm Respect, over de merkwaardige carrière en het leven van Aretha Franklin. De film speelt op donderdag 27 oktober. Voor kinderen en families is er de keuze van de Gezinsbond Poperinge op donderdag 3 november, De Croods 2: een nieuw begin. De Liberale Vrouwen sluiten de eerste jaarhelft van Ciné Ghybe op dinsdag 13 december af met de film Kom hier dat ik u kus, een verfilming van de gelijknamige bestseller van Griet Op de Beeck.

Een ticketje kost 6 euro, voor kinderen 3 euro. Je kan je ticket online kopen via www.poperinge.be/cineghybe of aan de deur de avond zelf. In de prijs is een hapje of drankje inbegrepen, aangeboden door de organiserende vereniging.

Griezelen

Een extra filmtip op maandag 31 oktober. Zetel je neer in de cinemastoeltjes van CC Ghybe en geniet van een van volgende griezelfilms:

• 14 uur: Gruwelijke Rijmen – voor kinderen/gezinnen

• 18 uur: A Nightmare on Elm Street – voor tieners en volwassenen

• 21 uur: The Neon Demon – voor tieners en volwassenen

Alle info en inschrijven via www.poperinge.be/halloween.

