Fijne sfeer op eerste bierfestival van Bierclub Zoetendaal: “Wellicht voor herhaling vatbaar”

In OC Roodkop in Reningelst konden bierliefhebbers dit weekend hun hart ophalen aan producten van 12 brouwers. Daarnaast waren er rondleidingen in oude Sint-Jorisbrouwerij, waar nu de Kinderbouwerij te vinden is. Zaterdag kreeg de organisatie alvast wat volk over de vloer. “Met de activiteit wilden we mensen laten kennis maken met enkele gepassioneerde ambachtelijke brouwers die elk op hun manier hun bieren een uniek karakter geven”, zegt Stin Grymonpré Bierclub Zoetendaal. “Enkel brouwers zijn ondertussen vaste waarden geworden, andere zijn pas begonnen. We geven hen daarom graag een duwtje in de rug.”