Fietsbieb Poperinge start vierde werkjaar in nieuwe locatie: “Extra vrijwilligers zijn zeer welkom!”

“Vorig jaar maakten we 142 kinderen gelukkig met een degelijke fiets. Dat zijn er een pak meer dan in 2020 toen 106 fietsjes uitgeleend werden. Er werden ook 8 fietsen voor volwassenen uitgeleend. Tijdens de wintermaanden is de fietsbieb alleen op afspraak open”, vertelt verantwoordelijke Marc Devos. Tijdens. “Dat is de periode bij uitstek om alle 259 fietsen van een degelijk onderhoud te voorzien en volledig in orde te stellen. Vier vrijwillige handige Harry’s steken daarvoor de handen uit de mouwen. Gedurende het werkjaar zijn ze uiteraard ook beschikbaar voor kleine en grote herstellingen. Daarnaast zijn er nog 11 andere vrijwilligers actief die de Fietsbieb om de 14 dagen de eerste en derde zaterdag van 14 tot 16 uur openhouden en dit vanaf zaterdag 19 maart.”

Engelstraat 10

De Poperingse Fietsbieb vind je nu langs de Engelstraat 10. In dat gebouw was vroeger het confectieatelier Floribel en een speelgoedwinkel. “Het is ondertussen de derde verhuis. Onze eerste locatie was onder het afdak van de Rupse in de Ieperstraat. We moesten er slalommen tussen de go-carts en de administratie deden we op het koertje of binnen in De Rupse. Onze tweede locatie was in de Komstraat. Aan de ingang van De Kouter. Een goede locatie om bekend te geraken. Een school en de jeugdbewegingen waren er onze buren, maar de ruimte werd te klein en fietsjes moesten uitgeleend worden voor het donker werd. We zijn het Poperingse stadsbestuur dankbaar dat zij het mogelijk gemaakt hebben deze ruimte in te richten voor zowel Koket als de Fietsbieb. Met deze locatie hebben we ruimte voor zowel onze ploeg techniekers als voor het uitstallen van ongeveer 110 fietsen.”