Feestelijke ontvangst voor nieuwe Poperingenaars

Dikkebus 19-jarige zonder rijbewijs pikt auto van ouders en crasht met Mercedes tegen gevel: “Hij kwam me vragen of zijn wagen nog kon rijden”

In de Ieperse deelgemeente Dikkebus is woensdagavond een zwaar ongeval gebeurd. Een jonge automobilist crashte na een bocht, veroorzaakte een grote ravage en zette het op een lopen. “Hij keek me nog even aan en spurtte toen weg”, zegt de eigenaar van de woning die zwaar beschadigd raakte door de botsing. Later bleek dat de automobilist (19) eigenlijk aan het joyriden was en dat hij geen rijbewijs heeft.

20 oktober