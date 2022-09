Familiegroep dementie verbindt lotgenoten: “Je vindt steun en helpt anderen”

Woensdag 21 september is Werelddag Dementie. In ons land leven zo’n 200.000 personen met de ziekte. Ongeveer 70 procent van die mensen woont thuis en wordt verzorgd door familie. “Voor die mantelzorgers is de zorg niet altijd eenvoudig”, verduidelijkt schepen Bryan Vanderhaeghe (Samen). “In Poperinge staat dienst Seniorenzorg hen bij met een luisterend oor en ondersteuning aan huis. Vanaf eind september kunnen ze via de Familiegroep Dementie bij lotgenoten terecht.”

Geheugenkliniek

“Alzheimer Liga Vlaanderen wil mantelzorgers en familieleden van mensen met dementie met elkaar in contact brengen om ervaringen uit te wisselen”, aldus de schepen. “In de Familiegroep praten ze over een gespreksthema, soms staat er een film of een andere activiteit op het programma. Je vindt steun bij elkaar, maar kan tegelijk ook anderen helpen met je getuigenis.” De Familiegroep komt afwisselend in WZC Emmaüs en LDC De Bres samen. De eerste bijeenkomst is op donderdag 22 september om 13.30 uur in WZC Emmaüs. Dokter Gabriël van de geheugenkliniek in Ieper geeft er informatie over de medische aspecten van dementie. Wil je aansluiten of ben je op zoek naar andere informatie of hulp bij dementie? Neem contact op met dienst Seniorenzorg op 057/34.65.00 of seniorenzorg@poperinge.be.