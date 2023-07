Extraatjes op de vrijdagmarkt

UITTIP. Fietsen en wandelen was nog nooit zo kunstzin­nig in Lo-Reninge

De beelden- en poëzieroute in Lo-Reninge is geopend. Er is zowel een wandel- als een fietstraject in het spoor van kunst. En er valt nog wat meer te beleven in het Caesarstadje. Inspiratie genoeg voor een leuk uitje. Een overzicht.