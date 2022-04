ErfgoedApp laat je tijdreizen met Charlotje Keikop

Erfgoeddag in Poperinge

Naast de lancering van de nieuwe ErfgoedApp-wandeling ‘Charlotjes Tijdreis’ staat er nog heel wat op het programma in Poperinge. Heemkring Aan de Schreve organiseert een geanimeerde rondleiding in het Benedictinessenklooster. Er is de voordracht ‘Van het kasteel naar het front, het oorlogsdagboek van huisleraar Jozef Simons’ door de zoon van de huisleraar. Nadien is er een gegidste wandeling in het kasteeldomein. “Ook de hopast van ‘t Neerhof is open. Speciaal voor Erfgoeddag is er een kleurboek met 15 historische hopprenten. In het Pensionaat in Abele kan je een klaslokaal, de chambrettes en de kapel bezoeken en een les schoonschrift met pen en inkt volgen”, vertelt Hilde Cuyt van CO7.