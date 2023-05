Emile (25) spot voor het eerst in twee eeuwen wolf in West-Vlaanderen: “Hij trekt allicht verder, maar zal niet de laatste zijn die hier opduikt”

“Wild hadden we nog niet gezien, tot plots de wolf uit het bos kwam.” Emile Mourisse uit Vleteren schrok maandagavond toch even toen hij op een reebok aan het wachten was, maar er plots een wolf opdook. Het is meteen het eerste gemelde exemplaar in de provincie West-Vlaanderen in 200 jaar. “Het dier leek heel rustig, tam zelfs”, zegt Emile, al is hij niet blij met de komst van de wolf. Jan Loos van Welkom Wolf geeft tekst en uitleg bij de verschijning.