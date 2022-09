Een groene oase op het dak of aan je gevel: “Slimme oplossing voor wie weinig ruimte heeft”

“In de stad worden bouwpercelen steeds maar kleiner en is er dan weinig of geen ruimte om een tuin met groen en een terras aan te leggen op de begane grond. Een plat dak kan een oplossing bieden”, zegt Eddy Lobeau van Tuinhier Poperinge. Die vereniging wil het tuinieren bevorderen. “Soms verstoort het zwarte egale plat dak het uitzicht van bewoners of buren. In beide gevallen kan een groendak een oplossing bieden. Een daktuin aanleggen heeft niet alleen esthetische voordelen, maar isoleert ook, houdt zonnewarmte tegen, weert koude en doet je besparen op energiekosten. Een daktuin beschermt de dakbedekking tegen de UV-stralen van de zon waardoor de levensduur van het dak verhoogt. Een groendak buffert heel wat regenwater tijdens hevige regenval en ontlast je de riolering tijdens deze piekmomenten. Met een geveltuin kan je eigen straat vergroenen, waardoor je meer sfeer in de straat brengt. Heb je een balkon of tuin die niet zo groot is, maar wil je toch groen om je heen? Maak dan een verticale tuin, een slimme oplossing voor wie weinig ruimte heeft.”