Een goed gekruid programma op kasteelpark De Lovie: “Van een kruidenwandeling tot kruidige pannenkoekjes”

WIELRENNEN JUNIOREN Eerste­jaars Laurens Plancke voor top tien in de Trofee van Vlaanderen in Reningelst: “Meedoen voor de toptien­plaat­sen was de bedoeling maar het draait dus veel beter uit”

Belgisch kampioen Gauthier Servranckx uit Zwevezele behoort alvast tot de kanshebbers voor het podium. Zijn ploegmaat eerstejaars Laurens Plancke uit Moorslede gaat voor de top tien. “Er is één helling die we elke ronde twee keer doen”, vertelt hij. “Die helling is niet lang maar het is vooral wat voor punchers en dat zou met moeten liggen. Die plaatselijke ronden deden we enkele weken geleden tijdens Menen-Kemmel-Menen want de start was toen in Reningelst.”

26 juli