Duik met je geliefde het water in: valentijnszwemmen in zwembad

Op de dag van de geliefden kunnen koppeltjes in alle rust in het water duiken. Tussen 18 uur en 20.45 uur zijn kinderen niet toegelaten in het zwembad. De zwemmers krijgen een glaasje cava of fruitsap, sfeerlicht en romantische muziek zorgen voor extra gezelligheid. “Je kan gebruikmaken van de sauna, stoomhut, onderwaterligbanken, waternekmassage, jetstreams en whirlpool”, zegt schepen van Sport Klaas Verbeke (CD&V). “Of laat je geliefde drijven op een van de love-islands.”

Wedstrijd

“Via een wedstrijd op de website van het zwembad maak je kans op een gratis duoticket. Bovendien verloten we de avond zelf een valentijnspakket ter waarde van 50 euro onder alle aanwezigen”, aldus de schepen. Zwembadcoördinator Andrès Van de Weghe is tevreden dat het evenement na vier jaar opnieuw kan plaatsvinden: “De laatste editie was in 2019. In 2020 viel het valentijnszwemmen figuurlijk in het water door een algemene stroompanne in de hele stad, in 2021 en 2022 hielden de coronamaatregelen ons tegen. Dit jaar kan het eindelijk opnieuw.”