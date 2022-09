Drie nieuwe leden bij Keurbroederschap De Witte Ranke: Bart Mostaert, Greet Six en Bavo Vanden Broeck

Keurbroederschap De Witte Ranke is een vzw die in 1983 het levenslicht zag. De vereniging ijvert voor de belangen van streekgastronomie, hop(scheuten) en toerisme in Poperinge en bij uitbreiding in heel de Westhoek. Het keurbroederschap nam 3 nieuwe leden op in de ranken, die onlangs werden voorgesteld op het jaarlijkse feest. Traditioneel start dat met een ‘Groet aan het Beeld’ op de binnenkoer van het hopmuseum. “Daar staat de Dochter van Pupurn, naar aanleiding van de 20ste verjaardag van de vzw in 2003 aan de stad geschonken”, zegt voorzitter Bart Wemaere. .

Marleen Baelde stelde nieuw lid Bart Mostaert voor. Mostaert is gekend als winnaar van de eerste editie van Win Je Winkel, het startschot voor ‘Goeste’, een boetiek met artisanale ijsproducten. “Tegelijk ontpopt Bart zich als de grote promotor van initiatieven als de korte keten, Koket of ‘efficiënt en milieubewust vervoer van gekoelde goederen’. De jongste tijd ontwikkelt Goeste ook eigen producten waaronder kolasiroop”, klinkt het.

Geert Pyck introduceerde Greet Six. Na omzwervingen in Spanje, Griekenland en Zweden én een carrière in de textielsector volgde Greet, intussen gehuwd met Dieter Goens en mama van drie kinderen, een opleiding ‘bakkerij en chocolaterie’ in Oudenaarde. Haar liefde voor het bakken werd zo groot dat ze in 2015 in Reningelst van haar hobby haar beroep maakte en Atelier Hortense uitbouwde. Sinds 2019 is dit taartatelier gehuisvest in de volledig gerestaureerde maalderij, sinds jaar en dag eigendom van de familie Six. Greet verwelkomt intussen al jaren jong en oud met sterke lokale gerechten met focus op taart en gebak.

Bavo Vanden Broeck is gekend als directeur van het Folkfestival Dranouter. “Maar Bavo is daarnaast een echte muzikale ambassadeur voor de regio”, zegt Wim Chielens die de Bavo introduceerde. “Bavo pinde zich niet vast op één muziekgenre, zelfs niet louter op muziek. Als performer draagt hij al decennia bij tot de muzikale sterkte van deze regio. Maar naast performer is hij dus beroepshalve voltijds bezig als festivalorganisator. De jongste jaren wist hij een nieuwe wind te doen waaien, ook binnen de folk- en festivalwereld van Dranouter.”

