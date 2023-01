Digitale vormingen in voorjaar 2023

“We bieden hulp op maat aan via ‘Kuj eki help’n’, onze vrijwilligerswerking waar je terecht kunt bij problemen met de smartphone, tablet of laptop. In samenwerking met externe partners bieden we op verschillende locaties korte sessies en cursussen aan. Een overzicht vind je telkens via onze folder, die we elk voor- en najaar realiseren”, aldus de organisatoren.