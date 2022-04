Dialectmis voor overleden carnavalisten

Ieper Stadsbe­stuur Ieper wil betrokken worden bij invulling tankmuseum: “Nodige sereniteit is geen optie, maar noodzake­lijk­heid”

Terwijl de eerste tank van het nieuwe museum in de Ieperse kazerne een onderhoudsbeurt krijgt, werd in de Ieperse gemeenteraad fel gedebatteerd over hoe het initiatief moet worden ingevuld. Er blijkt immers nogal wat ongerustheid over de komst van het tankmuseum naar de Vredesstad. “Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat heel de discussie draait rond de klassieke paradox tussen vrede versus herinnering.”

