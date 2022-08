Derde dag Vierdaagse klokt af op 5.361 deelnemers: “Opnieuw snikheet”

Het wandelevenement De Vierdaagse van de IJzer is aan zijn derde dag toe en die doet traditioneel de Hoppestad aan. Er startten in totaal 5.361 wandelaars, waarvan er een goede 2.100 voor de 16 km kozen. “Dat is veelal de meeste gewandelde afstand”, zegt directeur Jef Verstraete. “Op de tweede plaats komt de 32 km gevolgd door de 24 km en de 8 km. Sinds lang deden we weer eens Roesbrugge en Haringe aan, wat een extra 5 km betekende. Morgen, op de slotdag, proberen we dat wat te compenseren. Het hoogtepunt van de wandeldag lag in De Lovie, waar de parachutisten een sprong waagden. Het was echter opnieuw snikheet en ik vermoed dat enkele wandelaars daar last zullen van hebben gehad, maar ik heb geen weet van grote incidenten.” Vrijdag staat de slotdag in Ieper op het programma. “De wandelingen trekken naar de Palingbeek. En in de namiddag staat er, zoals gewoonlijk, een Last Post en een parade op het programma.” Meer info via www.vierdaagse.be.