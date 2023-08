Defect bakje van PlayStation op bed oorzaak van brand in zorginstelling: “Dit had veel erger kunnen aflopen”

Wijnfees­ten in Warande­park met wijn van 8 regionale wijnboeren

Op Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, dinsdag 15 augustus, staan in Heuvelland naar jaarlijkse gewoonte de Wijnfeesten op het programma. 8 wijnboeren uit de regio presenteren in het Warandapark in Kemmel hun producten. Met daarbij enkele speciale wijnen, zoals een mousserende orangewijn, enig in België.