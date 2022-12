De stad Poperinge is op zoek naar jobstudenten

Voor volgend jaar zijn er plaatsen in verschillende diensten. Zo kan je aan de slag op het Kunstenfestival Watou, in het Hopmuseum, de Jeugddienst, WZC Huize Proventier, CO7 en in het Buurthuis Bellewijk. Om als jobstudent aan de slag te kunnen moet je geboren zijn in het jaar 2007 of vroeger. Je bent of wordt 16 jaar in de loop van 2023. Voor sommige studentenjobs moet je 18+ zijn. Bekijk het aanbod en solliciteer tot 28 februari via www.poperinge.be/vacatures.