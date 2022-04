Cineast Luc Cleenewerck maakt film over nadagen Tweede Wereldoorlog in Poperinge: “Rechtstreekse getuigen zijn er bijna niet meer”

“Naar aanleiding van 75-verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog maakten we met de heemkring ‘Aan de schreve’ eerder een film over het onderwerp”, zegt Luc Cleenewerck. De man is afkomstig van Poperinge, maar door zijn werk in het bankwezen belandde hij in Hooglede. “We namen toen contact op met CO7 die op dat moment net bezig was met een gelijkaardig project. We bundelden de krachten en dat resulteerde in het boek ‘Zwart brood en soldaatje spelen’. De film, die vooral getuigenissen bevatte, werd als DVD bij het boek gevoegd en enkele jaren volledig herwerkt om te projecteren in het Poperingse stadshuis. De documentaire die we nu inblikten, is daar eigenlijk een vervolg op.”

Zilveren medaille

Luc Cleenewerck was aanvankelijk veel bezig met fotografie, maar gooide zich later op het filmen. “Dat bleek echter veel moeilijker te zijn dan het maken van foto’s”, aldus Luc. “Om het een beetje onder de knie te krijgen, sloot ik mij aan bij de filmclub van Roeselare. Mijn werk was blijkbaar niet slecht en men raadde mij zelfs aan om deel te nemen aan een festival voor amateurfilmmakers, waar ik direct een zilveren medaille wegkaapte. Ik kreeg de vraag van mensen uit het publiek of ik hun huwelijk niet wou filmen.” De cineast koos toen om in bijberoep aan de slag te gaan en investeerde in professioneel materiaal. “Om dat terug te winnen, bleef ik aanvankelijk trouwreportages maken, maar schakelde later over op onder meer bedrijfsfilms.” Het filmen liet Luc ondertussen achter zich, maar als cineast laat hij zich graag nog helemaal gaan.

Volledig scherm Een beeld uit de film: de lokale bevolking is maar al te blij als de geallieerde tanks passeren. © Heemkring ‘Aan de schreve’

“De film ‘Poperinge en omgeving na de bevrijding’ begint waar de vorige eindige, namelijk met de 1ste Poolse pantserdivisie die door de Gasthuistraat rijdt. We tonen wat er gebeurde kort na de oorlog in Poperinge en Ieper. Mensen vierden feest. Ook zitten er opnieuw getuigenissen, zoals van gerechtspsychiater Roger Deberdt, die ondertussen is gestorven. Hij praat onder meer over de repressie. Er zijn echter weinig beelden die verwijzen naar die gevoelige episode. Het blijft een delicaat iets. Sommige mensen werkten mee met de Duitsers, gewoon omdat ze niet anders konden. Er waren er die zich lieten betalen door de bezetter om bijvoorbeeld het vliegveld van Wevelgem te bewaken. Op die manier konden ze hun gezin onderhouden. Het is allemaal een beetje complex.”

SK Reningelst

Luc voorzag stille fragmenten van geluid. “Iets wat ik altijd graag doe”, klinkt het. “Zo plaatste ik een toespraak die een Poolse officier gaf in Warschau op de speech van de Poolse kolonel die in Poperinge het herdenkingsbord kwam inhuldigen. Op stille beelden van een voetbalwedstrijd tussen SK Reningelst en een ploeg van de geallieerden plakte ik supportersgeluiden van SK Poperinge.”

Luc haalde zijn materiaal vooral uit het archief van de heemkring. “Maar ook onder meer bij mijn schoonouders vond ik mooie filmbeelden”, aldus de cineast. “De in de documtaire verwerkte getuigenissen werden gelukkig al een hele tijd geleden opgenomen, want mensen die het zelf meemaakten zijn bijna allemaal gestorven.”

Collaboratie

De voorstelling van ‘Poperinge en omgeving na de bevrijding’ vindt plaats op vrijdag 22 april om 20 uur in CC Ghybe in het centrum van Poperinge. Niet-leden betalen 5 euro en gewone leden 3 euro. De film wordt ingeleid door Kristof Papin die een boek schreef over de collaboratie in Poperinge.