Christof Dejaegher gaat voor 4de burgemeesterssjerp: “Ik kies volop voor mijn geboortestad”

“Dat doel staat er al 15 jaar en staat normaal verankerd in de grond”: burgemees­ter reageert op dodelijk ongeval waarbij metalen doel op kindje (10) viel

Het metalen doel in het Warandepark in Kemmel stond normaal vastgepind in de grond. “Dat is dit voorjaar nog gecontroleerd geweest”, zegt burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) van Heuvelland. Nochtans kreeg zondagavond een jongetje (10) het doel op zijn hoofd en overleed hij niet veel later aan zijn verwondingen. Hoe is dit dan kunnen gebeuren?