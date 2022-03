Carnavalsweekend doet 300 Keikoppen opnieuw masker opzetten: ‘Hopelijk volgend jaar mét stoet”

Poperinge Carline’s Echo en Studax brengen voorstel­ling JJ Cale naar CC Ghybe

Het cultuurproject Carline’s Echo brengt , in samenwerking met Studax, de voorstelling ‘Troubadour in de woestijn’ - The Story of JJ Cale naar CC Ghybe in Poperinge. De opbrengst gaat naar vzw Melanoompunt.

22 maart