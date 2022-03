Carline’s Echo en Studax brengen voorstelling JJ Cale naar CC Ghybe

PoperingeHet cultuurproject Carline’s Echo brengt , in samenwerking met Studax, de voorstelling ‘Troubadour in de woestijn’ - The Story of JJ Cale naar CC Ghybe in Poperinge. De opbrengst gaat naar vzw Melanoompunt.

Poperingenaar Marc Dewilde stampte enkele jaren geleden ‘Carline Echo’ uit de grond als eerbetoon aan zijn overleden vriendin Carline. Samen met Lut van Volksspelencafé sloeg hij in 2020 de handen in elkaar om coronaproof concerten op poten te zetten. “Carline’s Echo trekt even naar buiten en in samenwerking met Studax, brengen we de voorstelling ‘Troubadour in de woestijn’ - The Story of JJ Cale naar CC Ghybe. Aan de hand van een twaalftal essentiële songs, live gespeeld, schetst muzikoloog Wouter Bulckaert een beeld van de mens en de muzikant JJ Cale. Hij gaat op zoek naar het mysterie en de magie van zijn muziek. Is het JJ of J.J. Cale? Het is wel de componist van ‘Cocaine’ en ‘After midnight’ en nog veel meer prachtige songs. Verder was hij ook een kluizenaar, een luierik en gepassioneerd geluidstechnicus en raadselachtig figuur”, vertelt Marc Dewilde van Carline’s Echo.

De organisatie kan ook rekenen op medewerking van Cultuur Poperinge en Literatuur Vlaanderen. “Reden genoeg voor Wouter Bulckaert om er een biografie over te schrijven en een muzikale tournee mee te doen die zijn tweede speelseizoen kent. In de voorstelling geen opsomming van cimbaalmeters per song, geen diepgaande analyses van technisch materiaal, gitaren of drummachines. Wel het verhaal van een gitaar die met spuug en paktouw aan elkaar hing en een drumcomputer die uit een oud orgel gesloopt werd. Ook vele anekdotes over Cales warsheid van beroemdheid en idolatrie. Het was ook onopvallend tot nu hoeveel van zijn liedjesteksten over seks gaan. Bulckaert weet zijn publiek steeds te boeien en een reeks visuals passeren tijdens het optreden de revue.”

Goed doel

De zangers-multi-instrumentalisten Klaas Tomme (Ides Moon/ St Grandson), Tom Lauwaerts (Blitzen) en Antoon Lamon (BarBizar) zorgen voor de nodige muzikale begeleiding. “De opbrengst van de voorstelling gaat naar vzw Melanoompunt. “Dat is een lotgenotenvereniging voor melanoompatiënten. Ze organiseren diverse activiteiten waar ze mensen met melanoom en familieleden samenbrengen, laten voordrachten geven, organiseren webinars… Ze hebben ook mensen die klaarstaan om een luisterend oor te geven als iemand het moeilijk heeft. Verder ondersteunen ze ook met de weinige middelen onderzoek naar melanoom. In de zin van een luisterend oor bieden is Carline op deze manier bij hen terecht gekomen”, vertelt Marc.

De voorstelling gaat door op zaterdag 2 april om 20.15 uur in CC Ghybe in Poperinge. Tickets in voorverkoop kosten 8 euro en kan je reserveren via marc.dewilde@telenet.be. Aan de deur kost een ticket 10 euro.