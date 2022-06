Buurtwerk Bellewijk viert 20ste verjaardag: “We willen de grondrechten van elke inwoner vergroten”

PoperingeDe buurtwerking in de Poperingse Bellewijk bestaat 20 jaar. In die tijd werden al heel wat projecten op poten gezet. “Mensen kunnen bij ons terecht voor advies. We gaan samen op zoek naar een antwoord, maar bieden vooral een luisterend oor aan.”

Nog voor de buurtwerking in de Bellewijk opstartte, waren er al heel wat partners actief in de wijk. De jeugdpreventiemedewerker van de stad had er een samenwerking met Arktos, het Vlaamse expertisecentrum voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. “Ze installeerden een oude autobus op het plein in de wijk en boden activiteiten aan”, zegt schepen Bryan Vanderhaeghe (Samen). “Het project was een succes en er kwam al snel vraag naar meer.”

Kippenhok

In 2022 diende het OCMW een projectsubsidieaanvraag in bij de Koning Boudewijnstichting om de Bellewijk te ondersteunen. “Een ploeg werkmannen pakte met toenmalig coördinator Rik Desmet het openbaar groen aan, bouwde een kippenhok en hielp bewoners bij kleine klusjes in huis”, aldus de schepen. “Al gauw bleek dat het project ook op lange termijn nodig zou blijven. De groenploeg kreeg een erkenning als Lokale Diensten Economie-groep.” Intussen breidde de werking sterk uit met onder andere soepmomenten, advies en activiteiten voor jong en oud. “Buurtwerk kan je aanpassen aan het gebied waar je het organiseert”, zeggen buurtwerkers Annebel Vandenbroucke en Ellen Debeer. “Voor de Bellewijk hebben we drie pijlers voor ogen. De eerste is individueel contact. Mensen kunnen in het buurthuis terecht voor advies. We gaan samen op zoek naar een antwoord, maar bieden vooral een luisterend oor aan. Op die manier willen we de grondrechten van elke inwoner vergroten. “

Leerkansen

“De tweede pijler is het groepsgebeuren. Tijdens activiteiten brengen we mensen samen en bieden hen ontspanning, ontmoeting, maar ook leerkansen. We verwijzen door naar andere vrijetijdsdiensten of hulpverleners. Tenslotte houden we de vinger aan de pols bij diensten die verantwoordelijk zijn voor de wijk, denk aan De Mandel, de technische dienst, de politie en de dienst mobiliteit.” Verenigingen en organisaties die de buurtwerking willen leren kennen, krijgen gratis een rondleiding in en rond het buurthuis. Neem contact op met Ellen en Annebel via buurtdiensten.bellewijk@poperinge.be.

