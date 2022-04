Buitenspeeldag op 11 locaties in Poperinge

Iedereen, om het even welke leeftijd, is welkom op de Poperingse buitenspeeldag. Animatoren begeleiden de kinderen, maar als ouder blijf je verantwoordelijk. “De vele vrijwilligers maken van Buitenspeeldag een succes. We zijn de speelpleinwerkingen in de deelgemeenten, de enthousiaste vrijwilligers van het Busseniershof, het feestcomité van de Rederijkerswijk, Skate4all en Buurthuis De Bellewijk zeer dankbaar”, zegt schepen Ben Desmyter.

Workshop pannavoetbal

In het stadspark kan je van 14 uur tot 17 uur gratis deelnemen aan een workshop pannavoetbal. “Vorig jaar kochten we een pannakooi aan. Dit is een ijzeren ovalen kooi waarin je met twee tegen twee kan voetballen. Als je de bal tussen de benen van je tegenstander schopt, heb je meteen gewonnen. Voor sommigen is het spel nog onbekend, een ervaren straatvoetballer komt je op 20 april de basistechnieken en trucjes aanleren.” In het stadscentrum kan je terecht in het stadspark, op het skatepark, Bellewijk, Busseniershof en Rederijkerswijk. In Roesbrugge op het speelplein ‘t Pompierke, speelplein ‘t Pleintje in Krombeke, in Watou op speelplein De Bollaert, speelplein de Pleute in Proven, speelplein ‘t Noageltje in Reningelst en in Abele op het speelplein Eleba. Alle informatie over Buitenspeeldag kan je nalezen op www.poperinge.be/buitenspeeldag.