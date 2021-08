Brouwerij St.Bernardus viert 3 jaar Bar Bernard met verjaardagsfeestje

Bar Bernard is het paradepaardje van de brouwerij in Watou, het café-restaurant met dakterras dat plaats biedt aan 300 personen in totaal. De bar is open van woensdag tot zondag en bezoekers kunnen er alle bieren van St.Bernardus, brouwerij Kazematten en Weihenstephan proeven. Op de kaart staan ook andere drankjes en je kan er een hapje eten. Er is een uitzonderlijk uitzicht van 360 graden over de hoppevelden.

“Vrijdag vieren we de 3de verjaardag van onze Bar Bernard. We doen dat met een feestje met een hapje en een drankje en vooral fijne muziek”, zegt woordvoerder Pieter Verdonck. Het startschot wordt gegeven om 15 uur. Tot 18.30 uur neemt dj Eridu het muzikale luik voor zijn rekening. Daarna is het de beurt aan dj Chill Bill en Phil Vinyl. Vanaf 21 uur klimt de band Pablo Honey op het podium, de nieuwe coverband met onder meer Jason Bernard en Jan Coudron van King Hiss. De groep heeft naar eigen zeggen een zwak voor grunge en brengt een muzikale ode aan de epische jaren ’90. Knallen verzekerd dus.

“De deuren gaan open om 15 uur en het einde is voorzien om 23 uur. De inkom is gratis, maar kom op tijd, voor de veiligheid werken we met een maximum capaciteit”, aldus nog de woordvoerder. Meer info via Facebook.

Bar Bernard, met een prachtig zicht op de hoppevelden, viert zijn 3de verjaardag. Foto Henk Deleu