Brouwerij St.Bernardus in de prijzen op World Beer Awards: “Mooie bekroning voor het harde werk”

Op World Beer Awards beoordeelt een internationale jury door blind proeven jaarlijks meer dan 2.000 bieren in verschillende categorieën. Brouwerij St.Bernardus neemt sinds 2019 deel aan de competitie. Met succes, want verschillende bieren van de brouwerij haalden prijzen binnen. Ook dit jaar is dat het geval. Net zoals in 2019 en 2020 werd St.Bernardus Tripel in de categorie ‘Belgian Style Tripel’ uitgeroepen tot laureaat. St.Bernardus Prior 8 werd in 2019 al eens gekozen tot ‘World Best Dark Belgian Style Dubbel’, zowaar het best Dubbel Bier ter wereld. Dit jaar krijgt het bier een bronzen medaille. In de categorie ‘Belgian Style Witbier’ mag St.Bernardus pronken met een zilveren medaille, net als in 2019.

Internationale erkenning

“Hoewel we jaar na jaar een stijging kennen in de belangstelling voor onze bieren, blijven we vasthouden aan ons brouwproces zoals we al decennia hanteren”, zeggen zaakvoerders Julie en Hans Depypere. We houden strak vast aan onze receptuur, want de kwaliteit van ons bier is voor ons van het grootste belang. Onze mensen spannen zich daar hard voor in. Dat deze mooie ambacht jaar na jaar internationaal erkend wordt is een mooie bekroning op het harde werk.” Meer info over de bieren via www.sintbernardus.be.