Brouwerij Sint-Bernardus zet legendarische The Boondocks weer op het podium: “ Van een volledig originele bezetting is jammer genoeg geen sprake”

WatouIn brouwerij St.Bernardus in Watou staat dit weekend de legendarische band The Boondocks voor het eerst in jaren weer op het podium. De band hield ermee op in 1998, maar speelt nu twee reünieconcerten ter gelegenheid van WANATOU, een reeks evenementen georganiseerd door de biermakers. “Heel trots dat wij ze kunnen brengen”, zegt de brouwerij.

De eerste evenementen van het St.Bernardus-herfstprogramma WANATOU vinden plaats op 28 en 29 oktober “Het worden twee speciale avonden, met reünieconcerten van The Boondocks”, zegt woordvoerder Pieter Verdonck van de brouwerij. The Boondocks werd opgericht in Poperinge en maakte begin de jaren ’90 furore. “De vier leden namen een bliksemstart”, schrijft Jan Delvaux in zijn Belpop Bonanza Westhoek ‘Van Geike Arnaert tot de Vort’n Vis’ over de groep. “Hun debuutsingle ‘Ik wacht’ stond veertien weken in De Afrekening van Studio Brussel, in die dagen de hitlijst van de alternatieve jeugd. De hoesfoto werd gemaakt door de toen nog onbekende Alex Vanhee uit Poperinge. Hij ging een jaar later aan de slag als concertfotograaf bij De Morgen.”

De band nam twee albums op: ‘Yucca’ in 1994 en ‘Bloed en Rozen’ in 1996. De groep bestond aanvankelijk uit Rik Denys (zang en gitaar), Bart Doise (bas), Dominiek Pattyn (drums en zang) en Luc Daenekindt (gitaar). Na het vertrek van die laatste, vervoegden Jeroen Vanryckegem (gitaar) en David Poltrock (toetsen) de band. Poltrock, die later nog bij De Mens, Hooverphonic en Poltrock aan de slag ging, verzorgt vrijdag en zaterdag trouwens samen met Alex Vanhee en Dis Huyghe (manager van onder andere Stikstof en Zwangere Guy)de inleiding van de concerten.

Hersenbloedingen

The Boondocks lasten in 1198 een sabbatjaar in, maar kwamen eigenlijk nooit meer terug. “Het project Belpop Bonanza Westhoek bracht de groep terug onder de aandacht. Verschillende groepsleden vonden de tijd rijp om nog eens samen op te treden. We zijn blij dat we ze konden strikken om dat bij ons te doen”, zegt Pieter Verdonck. Van een volledig originele bezetting is jammer genoeg geen sprake. Frontman en tekstschrijver Rik Denys kreeg een tijdje geleden twee hersenbloedingen, waardoor hij niet meer in staat is te zingen. De rol van Rik wordt tijdens de reünieconcerten opgevangen door verschillende gastzangers- en zangeressen.

Goed doel

De opbrengst gaat naar De Letterhop vzw, een goed doel gekozen door Rik Denys. De Letterhop verlaagt de financiële drempel voor hulpverlening en ijvert ervoor therapeutische ondersteuning voor iedereen toegankelijk te maken. Het concert voor vrijdag is uitverkocht, maar voor zaterdag zijn er nog kaarten beschikbaar op sintbernardus.be/wanatou. De optredens vinden plaats in de evenementenzaal op de tweede verdieping van de brouwerij.

