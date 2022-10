Brouwerij Sint-Bernardus brengt The Boondocks terug op het podium: “Met dank aan het project Belpop Bonzana Westhoek”

Nu vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober vinden de eerste evenementen plaats van het St.Bernardus-herfstprogramma WANATOU! “Het worden meteen 2 speciale avonden, vooral omdat er reünieconcerten van The Boondocks op het programma staan”, zegt Pieter Verdonck, woordvoerder van de brouwerij. De band The Boondocks werd opgericht in Poperinge en maakte furore begin de jaren ‘90 van de vorig eeuw. “De vier leden namen een bliksemstart”, schrijft Jan Delvaux in zijn Belpop Bonanza Westhoek ‘Van Geike Arnaert tot de Vort’n Vis’ over de groep. “Hun debuutsingle ‘ik wacht’ stond 14 weken in De Afrekening van Studio Brussel, in die dagen de hitlijst van de alternatieve jeugd. De hoesfoto werd gemaakt door de dan nog nobele onbekende Alex Vanhee uit Poperinge. Hij gaat een jaar later aan de slag als concertfotograaf bij De Morgen.” The Boondocks nemen twee albums op: ‘Yucca’ in 1994 en ‘Bloed en Rozen’ in 1996. De groep bestond aanvankelijk uit Rik Denys (zang en gitaar), Bart Doise (bas), Dominiek Pattyn (drums en zang) en Luc Daenekindt (gitaar). Na het vertrek van die laatste, vervoegen Jeroen Vanryckegem (gitaar) en David Poltrock (toetsen) de band. Poltrock, die later nog bij De Mens, Hooverphonic en Poltrock aan de slag gaat, verzorgt vrijdag en zaterdag trouwens samen met Alex Vanhee en Dis Huyghe (manager van onder andere Stikstof en Zwangere Guy)de inleiding van de concerten.