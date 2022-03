Brouwerij De Plukker nieuwe uitbater De Stadsschaal

“We reageerden met verslagenheid toen Annemie Kesteman, sinds 2007 uitbaatster van De Stadsschaal, op 11 januari thuis overleed na een val van de trap . Contractueel zou de lopende overeenkomst tussen Annemie Kesteman en de stad eind februari aflopen. Over een mogelijke verlenging was nog niet gepraat”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Brouwerij De Plukker haalde in oktober 2021 de concessie al binnen voor de inrichting van een stadsbrouwerij op de hopmuseumsite. “Vooraleer die werken van start gaan, maakt een studiebureau een masterplan op voor de hele site. Daarin worden ook bouwkundige ingrepen voor de realisatie van de stadsbrouwerij opgenomen. Dat plan zou nog dit jaar klaar zijn”, aldus schepen van Toerisme Klaas Verbeke (CD&V). De aanpassingswerken in functie van de stadsbrouwerij zou in 2023 starten, maar dat is afhankelijk van de nodige vergunningsaanvragen en verder overleg met de afdeling Onroerend Erfgoed. De bedoeling is om eind 2023 of uiterlijk begin 2024 de stadsbrouwerij te openen.