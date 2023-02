‘Bring Your One Art’ in Festivalhuis in Watou: “Niet evident om als beginnende student naambekendheid te krijgen”

Op zondag 26 februari organiseren drie studenten uit het laatste jaar Bedrijfsmanagement in VIVES Kortrijk ‘BYOA’, een tentoonstelling voor beginnende kunstenaars in het Festivalhuis in Watou.

Sarah Decoene (21) uit Watou, Robbe Vanrobaeys (23) uit Oostende en Roitika Volckaert (20) uit Oostnieuwkerke kregen aan het begin van dit academiejaar de opdracht om een eigen event te organiseren in kader van hun bachelorproef. Na wat brainstormen kwam het idee om een tentoonstelling rond beginnende kunstenaars op poten te zetten, omdat het voor die mensen vaak niet evident is om naambekendheid te krijgen. Studente Roitika is in haar vrije tijd zelf graag bezig met tekenen en schilderen.

Selectie

Voor de naam van het event vonden de studenten inspiratie in ‘BYOB: Bring Your Own Beamer’ dat ze omvormden tot ‘BYOA: Bring Your Own Art’. De studenten klopten aan bij schepen Loes Vandromme (CD&V) van Poperinge met de vraag voor een samenwerking. De studenten deden een oproep via sociale media en ze ontvingen heel wat inschrijven van kunstenaars die wilden deelnemen aan het project. Er moest een selectie worden gemaakt.

Creahoekje

‘BYOA: Bring Your Own Art’ vindt op zondag 26 februari plaats in het Festivalhuis van Watou (Watouplein 12, 8978 Watou). Van 10 uur tot 17 uur kan je de kunst bewonderen, de kunstenaars leren kennen en iets drinken. Ook voor de kleinsten is er een begeleid creahoekje voorzien. Ticketprijzen: 10 euro (>26 jaar), 5 euro (12-26 jaar) en gratis voor jonger dan 12 jaar. Tickets zijn verkrijgbaar via https://bringyourownart2023.tickoweb.be/.

