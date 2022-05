Brandweer haalt thuisverpleegster met ladderwagen uit geblokkeerde hoogtewerker op landbouwbedrijf in Poperinge

De vrouw was samen met twee bewoners van het landbouwbedrijf in de Abeelseweg in Poperinge rond 18 uur in de hoogtewerker gestapt om eens de omgeving tijdens een mooie lente avond te bewonderen. Maar met z’n drieën wogen ze blijkbaar teveel waardoor de hoogtewerker op een hoogte van zo’n 8 meter blokkeerde. Er zat niets anders op dan de hulp van de brandweer in te roepen. Met een ladderwagen brachten de brandweermannen de vrouw opnieuw op de begane grond. Na die operatie slaagden de twee anderen er opnieuw in de hoogtewerker te deblokkeren en zelf beneden te geraken. De thuisverpleegster was naar verluidt vastberaden om zich nooit meer te laten overhalen om in een hoogtewerker te stappen.