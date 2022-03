Verkeershinder Bloemenstraat vanaf vrijdag

AUTOSPORT Ypres Rally blijft vier dagen in de regio, met finale op de Kemmelberg

De Ypres Rally 2022 zal dit jaar volledig in de regio van Ieper verreden worden. Dit jaar presenteert organisator Club Superstage een bijzonder compacte wedstrijd in de omgeving van Ieper, met de Kemmelberg als decor voor de afsluitende Powerstage. Een kleine uitstap naar Noord-Frankrijk is de enige uitzondering voor de tweede Belgische WK-wedstrijd uit de geschiedenis.

9 maart