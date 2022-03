Spaanse leraren op bezoek in Lodewijk Makeblijde college om CLIL-onderwijs te ontdekken

Zes Spaanse leraars kwamen op Erasmus-uitwisseling naar Poperinge. “Ze kwamen kijken hoe wij CLIL-onderwijs organiseren. Drie leraren waren afkomstig van een school in Ossa de Montiel (Albacete). Elena is leerkracht Engels, Eva leerkracht wiskunde en Sakshi is een Indische taalassistent Engels. Daarnaast waren er ook 2 leraren van een school in Nerpio (Albacete), Antonio is leerkracht aardrijkskunde en geschiedenis en Carlos is leerkracht kunst. Ricardo is leerkracht LO en afkomstig van een school in Siguenza (Guadalajara). De leraren kenden elkaar niet vooraleer ze naar Poperinge reisden, dus ook voor hen was het een uitdaging. In de toekomst is het de bedoeling om een uitwisseling tussen beide, onze school en de Spaanse scholen, te organiseren”, zegt directeur Chris Van Echelpoel.